В Видном помогли пациентке из Тывы со смертельно опасным осложнением беременности
Врачи Видновского перинатального центра помогли пациентке из Тывы с опасным осложнением беременности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
В клинику на сроке беременности 30 недель поступила 41-летняя пациентка с врастанием плаценты в рубец на матке после трёх ранее перенесённых кесаревых сечений. Врачи обследования женщину и подготовили к плановому оперативному родоразрешению.
«Врастание плаценты – смертельно опасное для матери и ребёнка осложнение. Мы провели клинико-лабораторные исследования. В течение полутора месяцев будущую маму наблюдали в отделении патологии беременности и готовили к плановой операции. В итоге пациентке помогли родить на сроке 36 недель», – рассказала акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Патима Муртаева.После кесарева сечения на свет появился мальчик весом 2800 граммов и ростом 50 сантиметров.
Женщина поблагодарила всех врачей и медсестёр центра за хорошее отношение и позитивное настроение.