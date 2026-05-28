В Видном помогли пациентке из Тывы со смертельно опасным осложнением беременности

28 мая 2026, 19:43

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

Врачи Видновского перинатального центра помогли пациентке из Тывы с опасным осложнением беременности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.





В клинику на сроке беременности 30 недель поступила 41-летняя пациентка с врастанием плаценты в рубец на матке после трёх ранее перенесённых кесаревых сечений. Врачи обследования женщину и подготовили к плановому оперативному родоразрешению.

«Врастание плаценты – смертельно опасное для матери и ребёнка осложнение. Мы провели клинико-лабораторные исследования. В течение полутора месяцев будущую маму наблюдали в отделении патологии беременности и готовили к плановой операции. В итоге пациентке помогли родить на сроке 36 недель», – рассказала акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Патима Муртаева.