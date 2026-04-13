Подмосковный девелопер промышленной недвижимости представил талисман – робота Инду
Девелопер промышленной недвижимости INDUSTRIAL CITY (ХСА) запустил фирменного маскота – робота Инду. Символ призван подчеркнуть курс отрасли на цифровизацию и роботизацию, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Робот был задуман как добродушный персонаж, вдохновлённый представлениями об искусственном интеллекте. Создатели видят его миссию в том, чтобы приносить технологии туда, где они улучшат жизнь людей.
«Маскот примет участие в спортивных, культурных и образовательных проектах, привлекая внимание к идеям прогресса. В этом году Инду уже участвовал в Международных соревнованиях по карате-кёкусинкай «Кубок наций» и стал талисманом мероприятия», – рассказали в ведомстве.Кроме того, с участием Инду сняли анимационный сериал, с которым можно познакомиться по ссылке.
