Подмосковный девелопер промышленной недвижимости представил талисман – робота Инду

13 апреля 2026, 15:54

Девелопер промышленной недвижимости INDUSTRIAL CITY (ХСА) запустил фирменного маскота – робота Инду. Символ призван подчеркнуть курс отрасли на цифровизацию и роботизацию, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Робот был задуман как добродушный персонаж, вдохновлённый представлениями об искусственном интеллекте. Создатели видят его миссию в том, чтобы приносить технологии туда, где они улучшат жизнь людей.

«Маскот примет участие в спортивных, культурных и образовательных проектах, привлекая внимание к идеям прогресса. В этом году Инду уже участвовал в Международных соревнованиях по карате-кёкусинкай «Кубок наций» и стал талисманом мероприятия», – рассказали в ведомстве.