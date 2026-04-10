Участники СВО познакомились в Пушкинском с производством ковровых покрытий
В городском округе Пушкинский провели экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Участниками стали ветераны СВО и члены их семей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Гостей пригласило предприятие ООО «Группа Компаний РУСИТ» – одна из компаний-лидеров на рынке материалов для автомобильной промышленности.
«Участников экскурсии познакомили с производственным циклом компании, рассказали о ключевых направлениях деятельности и технологиях. Они увидели, как создают изделия, задать вопросы специалистам компании», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что программа промышленных экскурсий реализуется в Подмосковье на постоянной основе. Цель – помочь участникам спецоперации и их семьям познакомиться с местными предприятиями и рассмотреть возможность трудоустройства.
С инициативой проводить экскурсии на производствах для ветеранов СВО в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия региона поддержали это предложение.