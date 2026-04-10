Участники СВО познакомились в Пушкинском с производством ковровых покрытий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Пушкинский провели экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Участниками стали ветераны СВО и члены их семей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Гостей пригласило предприятие ООО «Группа Компаний РУСИТ» – одна из компаний-лидеров на рынке материалов для автомобильной промышленности.

«Участников экскурсии познакомили с производственным циклом компании, рассказали о ключевых направлениях деятельности и технологиях. Они увидели, как создают изделия, задать вопросы специалистам компании», – отметили в ведомстве.