Подмосковный диетолог Пичугина оценила безопасность шапочек пасхальных куличей

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Чрезмерное потребление шапочек пасхальных куличей может привести к таким же последствиям, что и злоупотребление другими сладкими лакомствами. Об этом рассказала главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.
В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 20 апреля. Один из главных символов праздника – пасхальный кулич. Для тех, кто любит только глазурованные шапочки, магазины придумали продавать их отдельно.
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«Основа глазури – сахар или сахарная пудра. Глазурь собственного изготовления, хотя и очень сладкая, делается из натуральных ингредиентов. Та, что в продаже в порошке или в тубах, содержит в составе эмульгаторы, консерванты, загустители для длительного хранения и прочее. Любая глазурь – это высококалорийный продукт, содержащий много легкоусвояемых углеводов», – пояснила Пичугина.По словам диетолога, чрезмерное потребление любого сладкого десерта для людей, склонных к избыточному весу, атеросклерозу, заболеваниям органов пищеварения, кожи, кариесу зубов нежелательно. А при сахарном диабете такой он и вовсе не рекомендуется.
«Однако совсем отказываться от сахара здоровым людям нецелесообразно. На дефицит глюкозы организм реагирует негативно. Это может выражаться в слабости, проблемах со сном и депрессии», – предупредила Пичугина.Специалист посоветовала уменьшить потребление добавленного сахара до 25 граммов в день, что соответствует шести чайным ложкам.
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Лора Луганская