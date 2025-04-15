В Центре Рошаля спасли трёхдневного младенца с критическим пороком сердца

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске спасли жизнь новорождённого с критическим пороком сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В клинику экстренно поступил младенец на третьи сутки жизни в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали критический стеноз аортального клапана, который препятствовал нормальному кровотоку. Кардиохирурги провели мальчику операцию в два этапа, представляющую собой редкое вмешательство для такого возраста.
Из-за крайне тяжелого состояния малышу сначала выполнили баллонную пластику аортального клапана. Это улучшило его раскрытие и сократительную способность левого желудочка.
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Из-за крайне тяжелого состояния малышу сначала выполнили баллонную пластику аортального клапана. Это улучшило его раскрытие и сократительную способность левого желудочка.
«Затем в возрасте месяца ребёнка снова госпитализировали для операции с искусственным кровообращением. Пациенту выполнили операцию Росса-Конно: заменили поражённый аортальный клапан на собственный клапан лёгочной артерии ребёнка, расширили выходной отдел левого желудочка», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии ДКЦ Александр Морозов.Операция прошла успешно, состояние малыша стабилизировалось. Ребёнок продолжил восстановление в педиатрическом отделении.
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Лора Луганская