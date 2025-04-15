В областном онкодиспансере провели VR-мастер-класс для студентов-медиков

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Современные технологии всё активнее внедряются в образовательный процесс, открывая новые возможности для подготовки будущих специалистов. Один из таких примеров — мастер-класс, организованный Московским областным онкологическим диспансером, где студенты Университета имени Вернадского познакомились с медициной в формате виртуальной реальности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Использование VR-очков в медицинском образовании — это реальный инструмент, который позволяет студентам получить практический опыт без риска для пациентов. Виртуальная реальность дает возможность детально изучить анатомию человека, отработать сложные хирургические манипуляции и даже «присутствовать» на операциях», — отметила врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №9 областного онкодиспансера Марина Губенко.
С помощью VR-очков участники мероприятия получили возможность погрузиться в практическую сторону профессии, что позволило им лучше понять специфику работы медиков и важность постоянного профессионального развития.
В онкодиспансере подчеркивают, что такие форматы помогают сделать обучение более наглядным, доступным и интересным, а также способствуют формированию более осознанного отношения к выбранной специальности.
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Дайана Хусинова