В Пушкинском округе 1 сентября откроются четыре отремонтированные школы
Четыре капитально отремонтированные школы откроются для учеников 1 сентября в Пушкинском округе. Кроме того, воспитанников примут три обновлённых детсада. Об этом доложил глава муниципалитета Максим Красноцветов в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов, сообщает пресс-служба Пушкинской администрации.
Красноцветов отметил, что всего в окружные детские сады в новом учебном году пойдут более 13 тысяч малышей, а за парты впервые сядут 3 480 ребят.
«У нас откроются четыре отремонтированных здания школ: по одному в микрорайоне Клязьма и Красноармейске и два в посёлке Софрино. И три обновлённых здания детских садов», — сказал глава округа.Он добавил, что всего за последние четыре года в Пушкинском капремонт провели в 19 образовательных учреждениях.