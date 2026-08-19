В Пушкинском округе 1 сентября откроются четыре отремонтированные школы

19 августа 2026, 14:55

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Четыре капитально отремонтированные школы откроются для учеников 1 сентября в Пушкинском округе. Кроме того, воспитанников примут три обновлённых детсада. Об этом доложил глава муниципалитета Максим Красноцветов в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов, сообщает пресс-служба Пушкинской администрации.





Красноцветов отметил, что всего в окружные детские сады в новом учебном году пойдут более 13 тысяч малышей, а за парты впервые сядут 3 480 ребят.





«У нас откроются четыре отремонтированных здания школ: по одному в микрорайоне Клязьма и Красноармейске и два в посёлке Софрино. И три обновлённых здания детских садов», — сказал глава округа.