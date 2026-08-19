В Долгопрудном в честь Дня российского флага проведут концерт «Вместе мы сила»
Насыщенную программу празднования Дня государственного флага России подготовили в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятия будут проходить в субботу, 22 августа, в Центральном парке Победы.
«Гостей ждут флешмобы, интерактивная программа, творческие мастер-классы для детей, фотозона и ярмарка мастеров. А центральным событием праздника станет концерт «Вместе мы сила», на котором выступят местные артисты», — говорится в сообщении.Концерт будет проходить на главной сцене парка с полудня до двух часов дня.
Вход на праздник свободный, возрастных ограничений нет.
День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Соответствующий указ подписали в 1994 году.