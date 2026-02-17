Подмосковный Добробот с августа 2025 провёл более 24 000 консультаций
Добробот провёл уже более 24 000 консультаций для жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Виртуальный помощник работает на портале госуслуг региона с 1 августа прошлого года. Он круглые сутки консультирует по земельно-имущественным вопросам и подбирает точную услугу под конкретные случаи.
«Добробот расположен на главной странице регионального портала, а также в разделах «Жильё» и «Земля». На главном экране мобильного приложения «Добродел» находится баннер, через который можно также попасть в диалог с ботом. Помимо этого, виртуальный помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг Минимущества Московской области», – рассказали в ведомстве.Чтобы получить персональные рекомендации Добробота, нужно задать интересующий вопрос. Помощник уточнит детали и выдаст подходящую услугу специально для этого случая. По его рекомендациям уже совершено более 12 000 переходов в электронные карточки услуг.