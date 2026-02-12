Онлайн-записью в кружки и секции Подмосковья воспользовались около 20 тысяч раз
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
С начала текущего года жители Московской области воспользовались онлайн-услугой «Кружки и секции» на региональном госпортале почти 20 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Услуга позволяет по одному заявлению записать ребёнка сразу в несколько кружков и секций.
«Заявку могут подать родители или законные представители ребёнка, а совершеннолетние кандидаты на обучение записываются самостоятельно», — говорится в сообщении.Для получения услуги нужно авторизоваться на госпортале, заполнить соответствующую онлайн-форму и приложить скан-копии документов. Результат придёт в личный кабинет заявителя.
Ранее сообщалось, что онлайн-сервисы и МФЦ обработали в 2025 году более 20 миллионов обращений жителей Подмосковья.