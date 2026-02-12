Онлайн-записью в кружки и секции Подмосковья воспользовались около 20 тысяч раз

12 февраля 2026, 12:35

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

С начала текущего года жители Московской области воспользовались онлайн-услугой «Кружки и секции» на региональном госпортале почти 20 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Услуга позволяет по одному заявлению записать ребёнка сразу в несколько кружков и секций.





«Заявку могут подать родители или законные представители ребёнка, а совершеннолетние кандидаты на обучение записываются самостоятельно», — говорится в сообщении.