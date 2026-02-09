Подмосковный дуб официально признали деревом-старожилом России

09 февраля 2026, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Дуб из Аверкиевского участкового лесничества Ногинского филиала Мособллеса внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Дерево растёт на обочине дороги и уже стало местной достопримечательностью. Рядом установлена беседка, а на высоте около четырёх метров на ветви висит цепь как напоминание о пушкинском дубе у Лукоморья. Возраст дуба – от 150 до 200 лет.



«У него впечатляющие размеры: обхват ствола – 2,8 метра, а диаметр – 89 сантиметров. По словам бывшего лесничего Валентина Самоделова, которому сейчас 86 лет, дерево было взрослым ещё в его детстве. Этот дуб – живой свидетель истории. Когда-то эти земли назывались Верзиловской дачей и принадлежали, Александру Самарину – московскому губернскому предводителю дворянства, супругу Веры Мамонтовой – девочки с персиками с картины Валентина Серова», – рассказали в региональном Комлесхозе.