В Подмосковье назвали неожиданную причину выхода лосей к людям зимой

05 февраля 2026, 20:26

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье этой зимой всё чаще стали отмечать случаи выхода лосей в населённые пункты и на автодороги. Главная причина этого – недостаток соли, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Этот минерал необходим для нормального развития и жизни сохатых. При отсутствии доступа к мхам, лишайникам, солонцам и другим естественным источникам соли животные ищут её на дорогах и тротуарах у жилых домов.



«По данным охотоведов, численность лосей в Московской области может превышать 15 000 особей. При этом на территории национального парка «Лосиный остров» и лесопаркового пояса Москвы, на некоторых охраняемых природных территориях Подмосковья охотиться на лосей нельзя. Часто по этой причине животные перестают бояться людей», – пояснили в региональном Комлесхозе.

«Не приближайтесь, не пугайте и не кормите его, не пытайтесь сделать совместную фотографию. Автомобилистам и пешеходам особенно внимательными надо быть ранним утром и вечером, когда животные наиболее активны в поисках пищи», – добавили в ведомстве.