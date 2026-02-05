В Подмосковье назвали неожиданную причину выхода лосей к людям зимой
В Подмосковье этой зимой всё чаще стали отмечать случаи выхода лосей в населённые пункты и на автодороги. Главная причина этого – недостаток соли, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Этот минерал необходим для нормального развития и жизни сохатых. При отсутствии доступа к мхам, лишайникам, солонцам и другим естественным источникам соли животные ищут её на дорогах и тротуарах у жилых домов.
«По данным охотоведов, численность лосей в Московской области может превышать 15 000 особей. При этом на территории национального парка «Лосиный остров» и лесопаркового пояса Москвы, на некоторых охраняемых природных территориях Подмосковья охотиться на лосей нельзя. Часто по этой причине животные перестают бояться людей», – пояснили в региональном Комлесхозе.
Попадая в населённый пункт, лоси ощущают сильный стресс, могут впасть в панику и представлять опасность. Поэтому при встрече с лесным гостем важно сохранять спокойствие.
«Не приближайтесь, не пугайте и не кормите его, не пытайтесь сделать совместную фотографию. Автомобилистам и пешеходам особенно внимательными надо быть ранним утром и вечером, когда животные наиболее активны в поисках пищи», – добавили в ведомстве.
Обычно лоси покидают населённые пункты самостоятельно. Если же животное ведёт себя агрессивно или не может выбраться, нужно позвонить в службу 112.