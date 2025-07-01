Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 700 тыс. рублей

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Общая сумма штрафов, начисленных за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области, за июнь текущего года составила свыше 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.



«В июне благодаря камерам фотофиксации было установлено 234 факта незаконных перевозок строительного мусора. Общая сумма штрафов по зафиксированным нарушениям составила более 700 тысяч рублей», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.
Он также рассказал, что благодаря надзорным мероприятиям удалось выявить и пресечь деятельность четырёх нелегальных пунктов приёма строительных отходов, которые находились на территории округов Раменский, Красногорск и Домодедово.
Лев Каштанов

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