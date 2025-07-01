Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 700 тыс. рублей
Общая сумма штрафов, начисленных за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области, за июнь текущего года составила свыше 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В июне благодаря камерам фотофиксации было установлено 234 факта незаконных перевозок строительного мусора. Общая сумма штрафов по зафиксированным нарушениям составила более 700 тысяч рублей», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.Он также рассказал, что благодаря надзорным мероприятиям удалось выявить и пресечь деятельность четырёх нелегальных пунктов приёма строительных отходов, которые находились на территории округов Раменский, Красногорск и Домодедово.