Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 700 тыс. рублей

01 июля 2025, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Общая сумма штрафов, начисленных за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области, за июнь текущего года составила свыше 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.







«В июне благодаря камерам фотофиксации было установлено 234 факта незаконных перевозок строительного мусора. Общая сумма штрафов по зафиксированным нарушениям составила более 700 тысяч рублей», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.