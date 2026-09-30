В селе Растуново завершают капремонт детского сада «Заряночка»

30 сентября 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад «Заряночка» при Заревской средней школе, расположенный на улице Мирная в селе Растуново округа Домодедово, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 90%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание общей площадью более 2 300 квадратных метров обновляют в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте заканчивают отделку помещений, монтируют инженерные коммуникации, занимаются пусконаладкой, собирают и расставляют мебель, а также благоустраивают прилегающую территорию. На площадке заняты 60 человек, используются шесть единиц техники», — говорится в сообщении.