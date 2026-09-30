В музее «Горки Ленинские» состоится бесплатный концерт пианиста-виртуоза
Лауреат российских и международных конкурсов пианист Олег Калагуров даст бесплатный концерт под названием «Вселенная рояля» в историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» в субботу, 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Музыкальные критики отмечают техническую виртуозность Олега Калагурова, экспрессивность, красочность и самобытность.
«В программу войдут произведения Людвига ван Бетховена, Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, а также джазовые композиции», — говорится в сообщении.Мероприятие приурочили к Международному дню музыки. Посетить концерт смогут около 200 человек. Начало в 17:00. Возрастное ограничение — 6+.