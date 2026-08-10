Подмосковный эндокринолог назвала десерт «Птичье молоко» обманом для диабетиков
Популярный в России десерт «Птичье молоко» придумали более 50 лет назад как лакомство с низким гликемическим индексом для диабетиков. Однако это обман, заявила эндокринолог Видновского перинатального центра Мария Филатова.
Технологический секрет этого классического торта заключается в комбинации желатина и яичных белков.
«Сердце» десерта, нежное и воздушное суфле, содержит чистый сахар, который быстро всасывается в кровь и резко повышает уровень глюкозы. Поэтому «птичье молоко», купленное в магазине, – не лучший вариант для будущих мам с сахарным диабетом», – сказала врач.По словам эндокринолога, торт можно использовать в рационе только в адаптированном виде. Для этого нужно заменить такие быстрые углеводы, как сахар и белая мука, стевией, миндальной или овсяной мукой с низким гликемическим индексом.
«Для насыщенности и особого кремового вкуса в суфле добавляют сгущённое молоко. Замените его на такой же продукт, но без сахара, или найдите другой источник белка и кальция. Для желирования берите агар-агар, который не содержит углеводов, а для шоколадной прослойки – какао и подсластители», – объяснила Мария Филатова.Однако, по словам врача, вместо «Птичьего молока» в качестве десерта лучше выбрать молочный шоколад, халву или пломбир в умеренном количестве. Эти сладости более жирные, поэтому углеводы всасываются медленнее, и уровень глюкозы в крови резко не повышают.