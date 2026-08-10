В посёлке «Кембридж» под Истрой построили ещё четыре дома
Ещё четыре малоэтажных дома построили в ЖК «Кембридж» на территории деревни Красный Посёлок округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройки поучили разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Коттеджный посёлок «Кембридж» — это единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка. Всего в проекте запланированы семь очередей строительства, включающих возведение как жилья, так и объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.В посёлке работает детский сад, есть футбольное поле, баскетбольные, теннисные и хоккейные площадки, зоны воркаута, а также пять бульваров и площадка для выгула собак.
Соцобъекты застройщик возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.