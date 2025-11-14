Строительная готовность перехода над ж/д путями в Лобне превысила 80%

14 ноября 2025, 12:41

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход над железнодорожными путями строят в Лобне между улицами Полевая и Кольцевая. В настоящее время готовность объекта составляет 83%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сейчас переход уже остеклили и установили лифты.





«На башнях стартовало устройство кровли и внутренним отделочным работам. Пролётное строение готово на 95%, объект в целом — на 83%. Продолжаются работы по обустройству водоотвода и подготовке пешеходной части», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатурин.