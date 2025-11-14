Строительная готовность перехода над ж/д путями в Лобне превысила 80%
Надземный пешеходный переход над железнодорожными путями строят в Лобне между улицами Полевая и Кольцевая. В настоящее время готовность объекта составляет 83%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас переход уже остеклили и установили лифты.
«На башнях стартовало устройство кровли и внутренним отделочным работам. Пролётное строение готово на 95%, объект в целом — на 83%. Продолжаются работы по обустройству водоотвода и подготовке пешеходной части», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатурин.Он добавил, что рабочее движение по новому переходу планируется открыть до конца текущего года.
Переход обеспечит безопасную связь между кварталами Лобни и бесперебойное движение поездов на МЦД-1.