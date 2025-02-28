В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли более 505 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 505 тысяч человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2025 года, что на 83 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Число жителей Подмосковья, прошедших диспансеризацию, растёт. Удобно, что с результатами медицинских проверок пациент может ознакомиться в ходе телемедицинской консультации. В ходе дистанционного приёма врач расскажет о результатах диспансеризации, а при необходимости направит на более углубленную диагностику», — сказал глава Минздрава региона Максим Забелин.В министерстве отметили, что результат диспансеризации поступает в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».
Для прохождения диспансеризации жители Московской области должны обратиться в свою поликлинику, с собой нужно взять полис и ОМС. Кроме того, записаться на профосмотр можно по телефону 122, через портал «Здоровье» или с помощью чат-бота в Telegram.
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