Подмосковный фехтовальщик выиграл золото Универсиады в Германии

Спортсмен из Подмосковья Дмитрий Швелидзе завоевал золотую медаль в соревнованиях по фехтованию на шпагах на летней Универсиаде в Германии, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В полуфинале Швелидзе, обладатель юниорского Кубка мира и призёр первенства Европы, уверенно обыграл соотечественника Кирилла Гурова со счётом 15:8. Гуров в итоге стал бронзовым призёром турнира. В финале подмосковный спортсмен одержал победу над представителем сборной Венгрии Шому Шомоди — 15:11.
Для сборной России это уже вторая золотая награда на Универсиаде. Ранее пловец Николай Колесников выиграл заплыв на 400 м вольным стилем. Московскую область на соревнованиях также представляют пловцы Роман Акимов и Александр Степанов. Финальные заплывы по плаванию завершатся 23 июля.
Швелидзе тренируется в региональном центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и в Училище олимпийского резерва №2 в Звенигороде.