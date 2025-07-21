Подмосковный фехтовальщик выиграл золото Универсиады в Германии

21 июля 2025, 09:01

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Подмосковья Дмитрий Швелидзе завоевал золотую медаль в соревнованиях по фехтованию на шпагах на летней Универсиаде в Германии, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.