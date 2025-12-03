Премьеру «Отелло» в Мособлдраме посмотрели более 300 человек
Более 300 зрителей пришли на премьерный показ спектакля «Отелло» по знаменитой пьесе Шекспира в Московский областной театр драмы и комедии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.
Спектакль поставил режиссер, заслуженный деятель искусств Южной Осетии Тамерлан Дзудцов.
Следующие показы «Отелло» состоятся 5 и 19 декабря и 4 января.«На премьере зал был переполнен. Новаторский режиссёрский подход позволил по-новому подойти к классическому тексту и показал его актуальность. Зрители увидели, как уязвима сильная личность перед манипуляциями, как велика роль общественного мнения и как хрупко доверие», — говорится в сообщении.
Московский областной театр драмы и комедии находится в Ногинске по адресу: улица 3 Интернационала, дом №65А.