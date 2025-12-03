Премьеру «Отелло» в Мособлдраме посмотрели более 300 человек

03 декабря 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Более 300 зрителей пришли на премьерный показ спектакля «Отелло» по знаменитой пьесе Шекспира в Московский областной театр драмы и комедии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.





Спектакль поставил режиссер, заслуженный деятель искусств Южной Осетии Тамерлан Дзудцов.



