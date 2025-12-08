В Подмосковье открылась тридцатая модельная библиотека
Центральная библиотека Зарайска открылась после масштабного обновления. Работу провели в рамках региональной программы модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В здании провели ремонт и превратили его в многофункциональное пространство, сочетающее традиционные функции библиотеки с цифровыми технологиями и коворкинг-зонами.
«В библиотеке появился класс виртуальной реальности, проектор световых инсталляций и интерактивная трибуна. Кроме того, посетителям предложат 16 обучающих модулей для самостоятельного изучения различных профессий. В библиотечных помещениях установили интерактивные панели, телевизоры и аудиосистему», — говорится в сообщении.Зарайская библиотека стала тридцатым учреждением, модернизированным в Московской области. В регионе до конца года откроют ещё две модельные библиотеки, а в будущем году — восемь.