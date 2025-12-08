В Подмосковье открылась тридцатая модельная библиотека

08 декабря 2025, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Центральная библиотека Зарайска открылась после масштабного обновления. Работу провели в рамках региональной программы модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В здании провели ремонт и превратили его в многофункциональное пространство, сочетающее традиционные функции библиотеки с цифровыми технологиями и коворкинг-зонами.





«В библиотеке появился класс виртуальной реальности, проектор световых инсталляций и интерактивная трибуна. Кроме того, посетителям предложат 16 обучающих модулей для самостоятельного изучения различных профессий. В библиотечных помещениях установили интерактивные панели, телевизоры и аудиосистему», — говорится в сообщении.