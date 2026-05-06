Подмосковный фестиваль пригласил к участию танцоров со всей России

06 мая 2026, 20:43

В Подмосковье начинается приём заявок на участие во втором фестивале «Область танцевальных культур». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.





В этом году проект расширяется и приглашает принять в нём участие танцоров уличных направлений со всей России. Оставить заявку можно на сайте.

«Проект вызвал широкий резонанс в прошлом году, собрав более 36 000 зрителей. Ранее в нём могли принять участие только танцоры в стиле «брейкинг» и «хип-хоп». В этом году фестиваль расширяет область танцевальных культур – к участию также приглашаются танцоры направления «паппинг» и «хаус». Кроме того, теперь за звание лучших смогут побороться участники со всей России», – рассказала директор «МосОблПарка» Ксения Васильева.