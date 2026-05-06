Подмосковный фестиваль пригласил к участию танцоров со всей России
В Подмосковье начинается приём заявок на участие во втором фестивале «Область танцевальных культур». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
В этом году проект расширяется и приглашает принять в нём участие танцоров уличных направлений со всей России. Оставить заявку можно на сайте.
«Проект вызвал широкий резонанс в прошлом году, собрав более 36 000 зрителей. Ранее в нём могли принять участие только танцоры в стиле «брейкинг» и «хип-хоп». В этом году фестиваль расширяет область танцевальных культур – к участию также приглашаются танцоры направления «паппинг» и «хаус». Кроме того, теперь за звание лучших смогут побороться участники со всей России», – рассказала директор «МосОблПарка» Ксения Васильева.Фестиваль впервые прошёл в Подмосковье в 2025 году. Победители проекта приняли участие в мировых турнирах по брейкингу и хип-хопу в Дубае, Японии и Китае.
В этом году отборочные этапы фестиваля «Область танцевальных культур» состоятся 6 и 7 июня на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске, а также в парке культуры и отдыха в Лобне. В соревнованиях смогут принять участие начинающие и опытные танцоры со всей страны. Список номинаций можно найти на сайте. Впервые в рамках проекта состоится битва школ Подмосковья.
Лучшие конкурсанты отборочных этапов выйдут в финал и выступят на гала-концерте 6 сентября. Победители фестиваля представят Россию на международных соревнованиях, в том числе на чемпионате мира Top of the Country 2026 в Китай.
Оценивать выступления конкурсантов будут профессиональные танцоры из Японии, Бразилии и России.