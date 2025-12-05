Волонтеры подарили новогоднее настроение жителям пушкинского интерната
Волонтерское движение Подмосковья продолжает серию добрых дел в преддверии праздников. 3 декабря активисты из городского округа Пушкинский навестили местный Дом-интернат для престарелых и организовали творческий мастер-класс.
Вместе с добровольцами подопечные интерната с удовольствием мастерили яркие новогодние украшения. Работа кипела за общим столом: вырезались снежинки, раскрашивались елочные игрушки, создавались гирлянды. Такое совместное творчество не только помогло изготовить праздничный декор, но и подарило участникам теплую атмосферу живого общения.
Как пояснили волонтеры, главная цель таких встреч — подарить пожилым людям внимание, заботу и ощущение приближающегося праздника. Подобные инициативы помогают скрасить будни жителей интерната и вносят в их жизнь положительные эмоции.
