Волонтеры подарили новогоднее настроение жителям пушкинского интерната

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Волонтерское движение Подмосковья продолжает серию добрых дел в преддверии праздников. 3 декабря активисты из городского округа Пушкинский навестили местный Дом-интернат для престарелых и организовали творческий мастер-класс.



Вместе с добровольцами подопечные интерната с удовольствием мастерили яркие новогодние украшения. Работа кипела за общим столом: вырезались снежинки, раскрашивались елочные игрушки, создавались гирлянды. Такое совместное творчество не только помогло изготовить праздничный декор, но и подарило участникам теплую атмосферу живого общения.

Как пояснили волонтеры, главная цель таких встреч — подарить пожилым людям внимание, заботу и ощущение приближающегося праздника. Подобные инициативы помогают скрасить будни жителей интерната и вносят в их жизнь положительные эмоции.

Диана Аванесян

