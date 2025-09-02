Подмосковный фонд микрофинансирования летом выдал бизнесу свыше 80 займов
Подмосковные предприниматели прошедшим летом получили в Московском областном фонде микрофинансирования более 80 льготных займов. Такими данными поделились в пресс-службе Миниинвеста региона.
«С июня по август фонд предоставил предпринимателям 84 займа на общую сумму 162,6 млн рублей. Одной из самых востребованных программ осталась программа «Социальный бизнес». По ней получено 30 займов на 36 млн рублей», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Сейчас фонд предоставляет 14 программ. Бизнес может получить льготный заём до 5 млн рублей на срок до трёх лет. Например, программа «Социальный бизнес» позволяет получить до 2 млн рублей по ставке от 4% годовых на срок до трёх лет. Максимальная сумма займа в рамках программы «Отдалённые территории» – 4 млн рублей.
Всю информацию о программах фонда можно найти на сайте.