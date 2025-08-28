В Подмосковье подали более 200 заявок на получение субсидии «Маркетплейсы»
Подмосковные предприниматели подали более 200 заявок на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. В ближайшее время приём заявок завершится, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Приём заявок на субсидии по программе «Маркетплейсы» стартовал в феврале. Сейчас предприниматели подали уже 216 заявок, из них 125 уже одобрены. Общая сумма полученной поддержки – 37,5 млн рублей», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как рассказали в министерстве, бюджет конкурса составляет 50 млн рублей. Максимальный размер поддержки для одного получателя – 500 тыс. рублей. Бизнес может компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку.
Читайте также: