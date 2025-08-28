В Подмосковье подали более 200 заявок на получение субсидии «Маркетплейсы»

28 августа 2025, 20:30

оригинал Фото: Istock / mesh cube

Подмосковные предприниматели подали более 200 заявок на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. В ближайшее время приём заявок завершится, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.







«Приём заявок на субсидии по программе «Маркетплейсы» стартовал в феврале. Сейчас предприниматели подали уже 216 заявок, из них 125 уже одобрены. Общая сумма полученной поддержки – 37,5 млн рублей», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.