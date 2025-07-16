Подмосковный ФРП выдаст производителю ковров заём на развитие предприятия
Компания «РоялТафт» при поддержке Фонда развития промышленности Московской области закупит дополнительное оборудование для развития предприятия по выпуску ковровых изделий в Дмитровском муниципальном округе. Фонд одобрил выдачу компании льготного займа, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Подмосковный ФРП одобрил выдачу льготного займа на 100 млн рублей компании «РоялТафт», которая производит ковровые изделия. Средства фонда и собственные средства в размере более 121 млн рублей компания направит на приобретение технологического оборудования в рамках развития производства. В результате на предприятии дополнительно создадут 10 рабочих мест. Проект планируют реализовать до конца года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в ведомстве, за счёт приобретения оборудования компания увеличит объём производства тканных ковров и тафтингового ковролина. Мощности нового оборудования позволят выпускать до 4,3 млн кв. м. ковровых изделий.
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