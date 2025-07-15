В Сергиевом Посаде появится новое производство пожарной техники

15 июля 2025, 20:39

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Сергиевом Посаде будет запущен завод по производству пожарной техники. сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Проект реализуют на земельном участке, предоставленном на льготных условиях без проведения торгов по программе «272».







«Компании «Каланча» предоставили участок площадью 1,4 га без проведения торгов. Инвестор создаст производственно-складской комплекс площадью 2 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 85 млн рублей. На предприятии создадут 50 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.