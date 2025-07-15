В Сергиевом Посаде появится новое производство пожарной техники
В Сергиевом Посаде будет запущен завод по производству пожарной техники. сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Проект реализуют на земельном участке, предоставленном на льготных условиях без проведения торгов по программе «272».
«Компании «Каланча» предоставили участок площадью 1,4 га без проведения торгов. Инвестор создаст производственно-складской комплекс площадью 2 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 85 млн рублей. На предприятии создадут 50 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.«Каланча» уже выпускает в Сергиевом Посаде модули порошкового и газопорошкового пожаротушения, автоматические установки газопорошкового пожаротушения и установки пожаротушения на транспорте. Реализация инвестпроекта увеличить мощность предприятия вдвое – до 9 тыс. единиц техники в год. Запуск производства планируют на 2028 год.
Программа, известная по номеру постановления «272», предусматривает предоставление земельных участков без торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке. Программа работает в регионе с 2015 года. Подобрать площадку под инвестпроект в Московской области можно на Инвестиционной карте региона.