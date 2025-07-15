В Серпухове в конце года начнут выпуск реагентов для генетических исследований

15 июля 2025, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Подмосковье начнут выпускать реагенты для проведения генетических исследований. Их будут использовать для выявления заболеваний на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





К сертификации производства приступила компания «АЛУРОН». Выпуск продукции медицинского назначения запустят на новом предприятии, которое компания открыла в подмосковном городском округе Серпухов. ​



«АЛУРОН» уже инвестировал в запуск своего предприятия 250 млн рублей. На высокотехнологичном производстве создадут 20 рабочих мест. Компания работает в стратегической сфере фармацевтики и медицинских изделий. На предприятии организуют производство реагентов для медицинских исследований в сфере генетики, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях. Они также будут использоваться для скрининга будущих родителей при подготовке к беременности», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.