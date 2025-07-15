В Серпухове в конце года начнут выпуск реагентов для генетических исследований
В Подмосковье начнут выпускать реагенты для проведения генетических исследований. Их будут использовать для выявления заболеваний на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
К сертификации производства приступила компания «АЛУРОН». Выпуск продукции медицинского назначения запустят на новом предприятии, которое компания открыла в подмосковном городском округе Серпухов.
«АЛУРОН» уже инвестировал в запуск своего предприятия 250 млн рублей. На высокотехнологичном производстве создадут 20 рабочих мест. Компания работает в стратегической сфере фармацевтики и медицинских изделий. На предприятии организуют производство реагентов для медицинских исследований в сфере генетики, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях. Они также будут использоваться для скрининга будущих родителей при подготовке к беременности», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, компания запустила процесс сертификации производства реагентики как медицинских изделий и готовится запустить производства в конце года. Продукция, которую планируется выпускать на предприятии компании «АЛУРОН», позволит заместить импортные реагенты. Сегодня они занимают значительную долю отечественного рынка.