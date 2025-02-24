В Подмосковье призвали сдать кровь людей с 1, 2 и 3 отрицательными группами

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В медицинских учреждениях Московской области по состоянию на 24 февраля недостаточно запасов крови первой, второй и третей групп с отрицательным резус-фактором, людей с этими группами крови призывают сделать донацию, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с первой, второй и третьей отрицательными группами крови. Донорская кровь требуется для пациентов, которым нужно переливание. Это пострадавшие в ДТП, люди с ожогами и травмами, онкопациенты, люди с заболеваниями крови, а также новорождённые с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Донацию можно сделать в Московском областном центре крови, расположенном в Москве по адресу: улица Металлургов, дом №37А, а также в подразделениях областного Центра крови в Воскресенске, Щёлкове, Подольске и Орехово-Зуеве.
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