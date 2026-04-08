Подмосковный гастроэнтеролог Сластен назвала самые полезные шапочки для куличей

Кулич – традиционный символ Пасхи. Приготовить праздничное угощение и выбрать для него шапочку можно так, чтобы не навредить организму и не перегрузить его бесполезными калориями, рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен.





По её словам, классическая глазурь – почти чистый сахар, который быстро повышает уровень глюкозы в крови.

«Есть более интересные варианты: белковая глазурь с меньшим количеством сахара или творожная основа. Она добавляет белок и делает десерт более сбалансированным. В белковую глазурь можно добавить немного лимонного сока или цитрусового пюре. Тогда она будет не только лучше держаться на куличе, но и приобретёт лёгкий мерцающий оттенок», – посоветовала врач, слова которой привели в пресс-службе Минздрава Московской области.

«Если хочется чего-то необычного, попробуйте сделать глазурь из творога или йогурта без добавок, либо с добавлением мёда или стевии. Не менее полезный вариант – фруктовая глазурь. Измельчите ягоды в блендере до состояния пюре, для загустения добавьте немного желатина. Такая глазурь богата витаминами и антиоксидантами», – добавила медик.