Подмосковный гастроэнтеролог Сластен назвала самые полезные шапочки для куличей
Кулич – традиционный символ Пасхи. Приготовить праздничное угощение и выбрать для него шапочку можно так, чтобы не навредить организму и не перегрузить его бесполезными калориями, рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен.
По её словам, классическая глазурь – почти чистый сахар, который быстро повышает уровень глюкозы в крови.
«Есть более интересные варианты: белковая глазурь с меньшим количеством сахара или творожная основа. Она добавляет белок и делает десерт более сбалансированным. В белковую глазурь можно добавить немного лимонного сока или цитрусового пюре. Тогда она будет не только лучше держаться на куличе, но и приобретёт лёгкий мерцающий оттенок», – посоветовала врач, слова которой привели в пресс-службе Минздрава Московской области.Специалист не рекомендует украшать кулич растопленным маршмэллоу. Такая «шапочка» даёт красивую тягучую текстуру, но это ещё более быстрые углеводы, чем обычная глазурь, с высокой гликемической нагрузкой. А при нагревании она становится липкой, быстрее впитывая влагу и микрофлору из окружающей среды.
«Если хочется чего-то необычного, попробуйте сделать глазурь из творога или йогурта без добавок, либо с добавлением мёда или стевии. Не менее полезный вариант – фруктовая глазурь. Измельчите ягоды в блендере до состояния пюре, для загустения добавьте немного желатина. Такая глазурь богата витаминами и антиоксидантами», – добавила медик.Можно также попробовать покрыть кулич шоколадом, но тогда лучше выбрать вариант с высоким содержанием какао – от 70%. Тёмный шоколад содержит антиоксиданты и меньше сахара, чем молочный.
Помимо этого, украсить кулич можно свежими фруктами, ягодами или измельчёнными орехами.