Подмосковный голосовой помощник по ветеринарии принял 5,2 тыс. звонков
Голосовой помощник в сфере ветеринарии Вита принял более 5 200 звонков от жителей Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.
Робот Вита даёт консультации по контролю за бездомными собаками и медицинской помощи домашним питомцам.
«Цифровой помощник предоставляет контактные данные и информацию о графике работы ветклиник, а также при необходимости переводит звонок на ближайшую к абоненту ветстанцию», — говорится в сообщении.С Витой можно связаться по телефонам: +7 (495) 668-01-25 и +7-800-550-65-22.
В министерстве также отметили, что записать питомца на приём к ветеринару жители Подмосковья могут онлайн — с помощью специального сервиса, размещённого на главной странице областного портала госуслуги и в приложении «Добродел».