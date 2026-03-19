Подмосковный голосовой помощник по ветеринарии принял 5,2 тыс. звонков

19 марта 2026, 10:11

Голосовой помощник в сфере ветеринарии Вита принял более 5 200 звонков от жителей Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.





Робот Вита даёт консультации по контролю за бездомными собаками и медицинской помощи домашним питомцам.





«Цифровой помощник предоставляет контактные данные и информацию о графике работы ветклиник, а также при необходимости переводит звонок на ближайшую к абоненту ветстанцию», — говорится в сообщении.