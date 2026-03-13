Подмосковный голосовой помощник «Вывоз стройотходов» обработал 2 тыс. звонков

13 марта 2026, 10:22

оригинал Фото: istockphoto.com/BestForBest

Более двух тысяч звонков обработал подмосковный голосовой ассистент по вывозу строительных отходов с начала текущего года. Он также создал свыше 100 заявок. Об том сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Голосовой помощник работает круглосуточно. Он может не только автоматически создать запрос на вывоз стройотходов, но и рассказать об альтернативных путях подачи такой заявки.





«Помощник принимает звонки с территории Московской области по телефону 122, добавочный 7. Он задаёт абоненту вопросы и на основании ответов составляет заявление», — говорится в сообщении.