Подмосковный гонщик Андрей Масленников стал призёром чемпионата России
Андрей Масленников из Московской области завоевал бронзу России по кольцевым автогонкам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Спортсмен выступает за команду GTE RT.
«Сезон сложился для гонщика из Королёва непросто, но результативно. Он одержал две победы и ещё дважды поднимался на подиум. На протяжении сезона Масленников набирал очки в каждой гонке, демонстрируя стабильность в борьбе с сильнейшими соперниками. Дважды Андрей возглавлял общий зачёт чемпионата и подошёл к финалу всего в пяти очках от лидера», – рассказали в министерстве.
Решающий этап проходил с 9 по 11 октября на автодроме Moscow Raceway под Волоколамском. Финальный гоночный уик-энд не позволил подмосковному пилоту побороться за чемпионский титул, но по итогам сезона он завоевал бронзовую награду. Отставание Масленникова от победителя составило 20 очков, от серебряного призёра – 12.
Чемпионат России по кольцевым гонкам, проходящий в рамках Российской серии кольцевых гонок, – одно из главных соревнований отечественного автоспорта. Финал сезона 2026 года собрал около 100 пилотов, выступающих в различных гоночных классах.