В Подмосковье появилась служба сопровождения семей с детьми
Мособлдума в ходе второго заседания приняла закон о совершенствовании сопровождения семей с детьми в особых жизненных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Депутаты переименовали участковую социальную службу в службу сопровождения семей с детьми.
«Мы смещаем фокус на раннюю профилактику, на помощь семье до того, как ситуация станет критической. Название «сопровождение» точнее отражает суть», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Как подчеркнул парламентарий, изменение названия соответствует общей тенденции в социальной сфере.
«Службы сопровождения – современный стандарт работы с семьёй. Подмосковье идёт в ногу со временем, а где-то и задаёт ориентиры. Мы хотим, чтобы семья чувствовала поддержку», – сказал Голубев.Он добавил, что специалисты продолжат выезжать в семьи, однако их главная задача – не зафиксировать нарушение, а помочь родителям справиться с трудностями.