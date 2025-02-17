Подмосковный горнолыжник Хорошилов стал чемпионом России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую медаль чемпионата России по горнолыжному спорту завоевал спортсмен из Московской области Александр Хорошилов в дисциплине слалом среди мужчин. Второе место также завоевал представитель Московской области — Семён Ефимов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«По итогам двух заездов спортсмен из Московской области Александр Хорошилов показал лучшее время. Дистанции он преодолел в общей сложности за 1 минуту 28,08 секунд. Семён Ефимов на финише уступил Александру Хорошилову 0,64 секунды», — говорится в сообщении.Чемпионат России по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» проводился на алтайском курорте «Манжерок» с 12 по 17 февраля. Участие в мужской части соревнований приняли 79 человек.
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