Подмосковный горнолыжник Хорошилов стал чемпионом России

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Золотую медаль чемпионата России по горнолыжному спорту завоевал спортсмен из Московской области Александр Хорошилов в дисциплине слалом среди мужчин. Второе место также завоевал представитель Московской области — Семён Ефимов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.