Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали Кубка России по фристайлу

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Представители Московской области Дмитрий Гайдук и Алиса Ходырева завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на третьем этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.