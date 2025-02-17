Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали Кубка России по фристайлу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Московской области Дмитрий Гайдук и Алиса Ходырева завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на третьем этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Дмитрий Гайдук стал вторым в дисциплине «ски-кросс» среди мужчин. Победу в этой категории одержал спортсмен из Челябинской области, а бронзовую медаль выиграл представитель Пермского края», — говорится в сообщении.Алиса Ходырева поднялась на третью ступень пьедестала почёта в дисциплине «ски-кросс» среди женщин. Золотую медаль завоевала представительница Санкт-Петербурга, а серебряную — спортсменка из Ленинградской области.
Третий этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» проходил в городе Миасс Челябинской области с 13 по 16 февраля.
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