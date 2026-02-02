Подмосковный горнолыжник Миляев взял две медали Зимней Спартакиады учащихся России
Подмосковный спортсмен Юрий Миляев завоевал две медали XIII Зимней Спартакиады учащихся России. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
Горнолыжник школы олимпийского резерва «Истина» первенствовал в слаломе, взяв золото. А на состязаниях в слаломе-гигант среди юношей 14-15 лет Юрий вошел в тройку сильнейших, став бронзовым призёром. Соревнования проходили в городе Куса Челябинской области.
Ранее сообщалось, что спортсмены сборной Московской области завоевали две медали на шестом этапе Кубка России по горнолыжному спорту в Красноярске.
