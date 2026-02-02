Подмосковный горнолыжник Миляев взял две медали Зимней Спартакиады учащихся России

02 февраля 2026, 18:42

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный спортсмен Юрий Миляев завоевал две медали XIII Зимней Спартакиады учащихся России. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.