Подмосковный иммунолог развеяла заблуждения по поводу аллергии на тополиный пух
Каждый год в начале лета города покрываются ковром тополиного пуха. Для многих это время означает обострение аллергии. Однако то, что именно тополиный пух – главный виновник этих страданий, во многом является заблуждением, объяснила врач аллерголог-иммунолог МОНИКИ Наталья Морозова.
Обострение аллергических симптомов в период «тополиной метели» связано не с самим пухом, а с аллергенами, которые он переносит.
«Основной компонент пуха – целлюлоза, которая не содержит белковых структур, способных выступать в роли аллергена. Тополиный пух – явление заметное, физически ощутимое. Его появление по времени совпадает с пиком цветения других растений – злаковых и луговых трав. Их пыльца и является истинным аллергеном. Когда человек видит пух и одновременно испытывает симптомы аллергии, он интуитивно связывает эти события», – сказала Морозова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Однако тополиный пух нельзя назвать безобидным. Попадая на слизистые оболочки глаза и носа, его волокна могут спровоцировать механическое раздражение и дискомфорт. Это часто вызывает чихание, кашель и ощущение инородного тела в глазу. В случае прямого попадания пуха в глаза или нос достаточно промыть их водой.
«В сухие солнечные дни, особенно с пяти до 11 утра, концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума. Ветер разносит мельчайшие частицы по всему городу, проникая даже в закрытые помещения через окна и систему вентиляции. В этот период помогает ограничение контакта с аллергеном – например, выезд в другую климатическую зону», - отметила врач.Если такой возможности нет, рекомендуется надевать тёмные очки и ограничить время пребывания на улице. Кроме того, стоит пользоваться очистителями воздуха, улавливающими пыльцу растений в помещении.
Морозова рассказала и о том, чего нельзя делать в период цветения растений. Не рекомендуется часто проветривать помещения на работе и дома; открывать окна автомобиля, особенно рано утром; выезжать за город или на природу; применять фитопрепараты и косметические средства растительного происхождения.
При серьёзном течении аллергии необходимо обратиться к аллергологу для назначения обследования.