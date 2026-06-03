Подмосковный иммунолог развеяла заблуждения по поводу аллергии на тополиный пух

03 июня 2026, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Каждый год в начале лета города покрываются ковром тополиного пуха. Для многих это время означает обострение аллергии. Однако то, что именно тополиный пух – главный виновник этих страданий, во многом является заблуждением, объяснила врач аллерголог-иммунолог МОНИКИ Наталья Морозова.





Обострение аллергических симптомов в период «тополиной метели» связано не с самим пухом, а с аллергенами, которые он переносит.

«Основной компонент пуха – целлюлоза, которая не содержит белковых структур, способных выступать в роли аллергена. Тополиный пух – явление заметное, физически ощутимое. Его появление по времени совпадает с пиком цветения других растений – злаковых и луговых трав. Их пыльца и является истинным аллергеном. Когда человек видит пух и одновременно испытывает симптомы аллергии, он интуитивно связывает эти события», – сказала Морозова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.

«В сухие солнечные дни, особенно с пяти до 11 утра, концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума. Ветер разносит мельчайшие частицы по всему городу, проникая даже в закрытые помещения через окна и систему вентиляции. В этот период помогает ограничение контакта с аллергеном – например, выезд в другую климатическую зону», - отметила врач.