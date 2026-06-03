С начала года в Подмосковье проверку на ВИЧ прошли более миллиона человек

03 июня 2026, 10:52

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше миллиона жителей Московской области сдали анализы на ВИЧ с начала текущего года — почти на 30 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Обследования на ВИЧ в регионе проводят анонимно и бесплатно. Их можно пройти в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках, в районных поликлиниках и в ходе выездных акций.





«ВИЧ может долго не проявляться, поэтому важно регулярно проходить тестирование. Оно поможет вовремя выявить заболевание, начать необходимую терапию и сохранить качество и продолжительность жизни», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.