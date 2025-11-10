Вулкан Безымянный на Камчатке готовится к сильному извержению
Вулкан Безымянный на Камчатке активизировался и переведен в «оранжевый» код авиационной опасности. Об этом пишет РИА Новости.
Ученые из Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщили о росте активности, что указывает на возможное сильное взрывное извержение.
Научные наблюдения фиксируют мощные газо-паровые выбросы и сходы горячих лавин. Спутниковые данные показывают значительную тепловую аномалию. Вулканологи предупреждают о риске пепловых взрывов, способных достигать высоты 10-15 километров. Это создает угрозу для международных и низколетящих самолетов.
Ситуация требует внимательного мониторинга, так как вулкан может проявить свою силу в любой момент.
Читайте также: