В Австралии после посадки загорелся самолет с пассажирами

10 ноября 2025, 08:54

Daily Mail: Тормоза самолета загорелись после посадки в аэропорту Брисбена

Фото: iStock/rebius

Тормоза самолета авиакомпании Virgin Australia загорелись через несколько минут после посадки в аэропорту Брисбена (Австралия). Об этом сообщает газета Daily Mail.