В Австралии после посадки загорелся самолет с пассажирами
Тормоза самолета авиакомпании Virgin Australia загорелись через несколько минут после посадки в аэропорту Брисбена (Австралия). Об этом сообщает газета Daily Mail.
Рейс VA454, вылетевший из Дарвина, приземлился в аэропорту Брисбена примерно в 19:00 по местному времени. После посадки стало известно о возгорании тормозной системы самолёта. На место прибыли экстренные службы, включая несколько пожарных расчётов аэропорта.
Boeing 737-800, на борту которого находились 178 пассажиров, удалось успешно потушить. После ликвидации огня все пассажиры и члены экипажа смогли безопасно покинуть салон. Уточняется, что никто не пострадал. В связи с инцидентом воздушное судно временно выведено из эксплуатации для выяснения причин возгорания.
Читайте также: