В Самарской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

10 ноября 2025, 08:31

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Ночью в Самарской области произошла трагедия. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской железной дороги.