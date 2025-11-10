В Самарской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем
Ночью в Самарской области произошла трагедия. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской железной дороги.
В результате инцидента погиб один человек. В 00:54 мск водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние не позволило избежать столкновения. Сотрудники полиции проводят расследование обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области четыре вагона с щебнем сошли с рельсов, что привело к задержке двух пассажирских поездов и 17 грузовых составов.
До этого стало известно, что в Набережных Челнах пять человек пострадали из-за взрыва газа, который произошел во время приготовления плова.
