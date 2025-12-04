Подмосковный инструктор по физкультуре вошла в число призёров «СпортТрека»

04 декабря 2025, 11:00

оригинал Анна Морозова (слева). Фото: пресс-служба проекта «СпортТрек»

Представительница Московской области Анна Морозова стала одной из 16 победителей и призёров второго сезона «СпортТрека» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Участие во втором сезоне «СпортТрека» приняли свыше 50 тысяч человек. В рамках проекта провели конкурс тренеров и конкурс для баскетболистов «Профи среди любителей».





«Анна Морозова, работающая инструктором-методистом по физической культуре в ФСО «Центр» в Воскресенске, заняла второе место в конкурсе «Профи среди любителей» в номинации «Организаторы спортивных мероприятий», — говорится в сообщении.