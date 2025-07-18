В Подмосковье с начала года выдали 2 тыс. наборов для мам и новорождённых

18 июля 2025, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с начала года выдали около 2 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!». Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.





Как напомнили в министерстве, в Подмосковье родители могут получить при рождении ребёнка выплату в 20 тыс. рублей или набор самых необходимых вещей для мамы и малыша.

«Всего там более 50 предметов. Благодаря такому набору женщина может посвятить больше времени себе, подготовке к родам, посещению школ будущих мам. Всего с начала года в Московской области выдали почти 2 тыс. таких наборов», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.