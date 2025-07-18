В Подмосковье с начала года выдали 2 тыс. наборов для мам и новорождённых
В Московской области с начала года выдали около 2 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!». Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Как напомнили в министерстве, в Подмосковье родители могут получить при рождении ребёнка выплату в 20 тыс. рублей или набор самых необходимых вещей для мамы и малыша.
«Всего там более 50 предметов. Благодаря такому набору женщина может посвятить больше времени себе, подготовке к родам, посещению школ будущих мам. Всего с начала года в Московской области выдали почти 2 тыс. таких наборов», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Получить подарочный набор могут россияне, ребёнок которых родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При появлении на свет двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.
Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, как и первые документы малыша.
Подробно о системе родовспоможения Московской области рассказано на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Помимо этого, в регионе работает одноимённый Единый call-центр. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 8 до 20 часов.