Подмосковный каратист взял бронзу на турнире «Петербургская весна»
Спортсмен из Подмосковься Владимир Шамбаров завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях по каратэ памяти В.Н. Конева «Петербургская весна», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В рамках турнира прошли старты среди спортсменов с нарушением слуха. Представитель Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта из Клина стал третьим в дисциплине «ката». Всего в соревнованиях по спорту глухих приняли участие 97 спортсменов из 16 стран, включая призёров XXV летних Сурдлимпийских игр.
Общее число участников турнира достигло почти 1400 человек из 15 государств и 40 регионов России. Соревнования объединили взрослых спортсменов, юниоров и детей. Программа включала международный старт для участников от 18 лет, всероссийские соревнования для возрастной категории 12–20 лет и детский межрегиональный турнир.
Турнир прошёл в Санкт-Петербурге с 6 по 8 марта.
