Подмосковный каратист взял бронзу на турнире «Петербургская весна»

11 марта 2026, 14:05

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Подмосковься Владимир Шамбаров завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях по каратэ памяти В.Н. Конева «Петербургская весна», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.