Более 35 тысяч жителей посетили мероприятия акции «Весна в ДК Подмосковья»

11 марта 2026, 13:35

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 5 по 8 марта в Подмосковье прошла сетевая акция «Весна в ДК Подмосковья», приуроченная к Международному женскому дню. Мероприятие организовано Министерством культуры и туризма региона, сообщили в ведомстве.