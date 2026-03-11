Более 35 тысяч жителей посетили мероприятия акции «Весна в ДК Подмосковья»
С 5 по 8 марта в Подмосковье прошла сетевая акция «Весна в ДК Подмосковья», приуроченная к Международному женскому дню. Мероприятие организовано Министерством культуры и туризма региона, сообщили в ведомстве.
Участие приняли учреждения культуры из 37 муниципальных образований. За четыре дня в домах культуры состоялось свыше 1,5 тысячи событий, которые посетили более 35 тысяч человек.
Зрителям представили праздничные концерты с участием вокальных, хореографических, театральных и цирковых коллективов. На сцены выходили как юные артисты, так и взрослые исполнители. Многие программы собирали полные залы и проходили в тёплой семейной атмосфере.
Особый интерес вызвали творческие мастерские и выставки. Дети и взрослые рисовали цветы, мастерили открытки и сувениры. В ДК Апрелевка Наро-Фоминского округа участницы создавали ароматическую соль в подарок к 8 Марта.
В программе нашлось место и для дискуссий. В мытищинском ДК «Яуза» прошла встреча «Женщина. Версия 3.0», где представительницы бизнеса, образования и творчества обсудили профессиональный путь, эмоциональное выгорание и личные ориентиры.
Акция стала одним из первых крупных культурных событий региона в 2026 году. Дома культуры на несколько дней превратились в пространства творчества, музыки и весеннего настроения.
