В Пушкинском округе задержали рецидивиста с мефедроном
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Пушкинском округе мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Патруль росгвардейцев обратил внимание на подозрительного мужчину, который, заметив служебную машину, резко сменил направление движения и ускорил шаг.
«Правоохранители остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что это 50-летний житель Железнодорожного, ранее судимый за кражу. В ходе беседы мужчина признался, что у него в сумке лежат наркотики», — говорится в сообщении.Росгвардейцы вызвали на место оперативников, которые нашли в сумке мужчины пять полимерных пакетов с белым веществом. Экспертиза показала, что вещество является мефедроном. Общая масса наркотика составила три грамма, что квалифицируется как крупный размер.
