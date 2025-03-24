В Московской области формируется система скорой помощи без границ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Трансформация скорой помощи в Подмосковье направлена на централизацию управления и формирование скорой помощи без границ. Имеются в виду границы городских округов и населённых пунктов, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин
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«Единая диспетчерская позволяет нам перехватить ближайшую бригаду на экстренный вызов. Передислокация бригады возможна по нагрузке и проводится даже в течение одной рабочей смены. Поиск свободной бригады на экстренный вызов осуществляется также в любом городском округе. Корме того, бригада может быть снята с неотложного вызова и переведена на экстренный вызов по профилизации и приоритетности», – доложил Забелин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Медицинская эвакуация осуществляется сейчас по профилю, а не в ближайшее медучреждение, что позволяет снизить летальность, особенно при сосудистых катастрофах, до 10 раз. При сочетанных травмах этот показатель снизился в пять раз, отметил министр. Он добавил, что соглашение о госпитализации в московские стационары позволило открыть возможность экстренных коек для жителей Москвы, которые постоянно или временно проживают в Подмосковье, а также для пациентов по возможным профилям.
«Чаще всего это детские офтальмологические травмы и нейрохирургия. Ежедневно около 60 пациентов по экстренным показанием у нас госпитализируются в московские клиники. Всего с мая это уже 10 тыс. человек», – уточнил Забелин.Он назвал новыми важными изменениями нормативного регулирования в 2025 году появление гибкого норматива доезда в программе госгарантий, разделение вызовов скорой помощи на приоритетные, экстренные и неотложные.
«Также мы приступили к реализации поручения президента России – обучению всех жителей страны оказанию первой, само- и взаимопомощи. Сейчас 40 наших инструкторов проходят обучение у главного внештатного специалиста – руководителя медицинской службы Республики Алтай Дмитрия Хубезова», – отметил Максим Забелин.По его словам, в дальнейшем амбассадорами первой медицинской помощи станут не только эти инструкторы, но и волонтёры-медики, главы сельских поселений, инженеры по охране труда предприятий, учителя в школах и многие другие.
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Лора Луганская