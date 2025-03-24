В Московской области формируется система скорой помощи без границ

В Московской области этой весной откроются четыре очные площадки для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Регион вошёл в число победителей конкурсного отбора на создание площадок, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».