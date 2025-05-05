Подмосковный клуб завоевал медаль Кубка России по мини-футболу 8х8

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мытищинский клуб СОБР занял второе место на Кубке России по мини-футболу в формате 8х8, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финальной игре команда клуба СОБР встретилась с представителями столичного клуба «Форпост». В ходе основного времени победитель определён не был: финальный свисток команды встретили со счётом 4:4. Однако в ходе послематчевых пенальти футболисты из Мытищ уступили москвичам со счётом 4:5», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что лучшим защитником турнира признан защитник из команды СОБР Никита Сурков.
Кубок России по мини-футболу 8х8 проводился в Лужниках с 30 апреля по 4 мая. Участниками турнира стали 48 команд из 25 российских регионов.
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